Bil truffet av stein – person skadet

Klokken 16:39 fikk politiet melding om at en bil var truffet av en stein på riksvei 49 ved Liaros i Samnanger. Steinen hadde rast ned fra fjellsiden og traff bilen på høyre siden.

Blødde fra pannen

Det var to personen om bord i bilen og passasjeren ble truffet av steinen. Da nødetatene kom til stedet var den skadde bevisst og oppegående.

– Vedkommende blødde blant annet fra i et kutt fra pannen, sier Stein Rune Halleraker, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Kuttet opp bilen

For å gjøre det lettere for ambulansepersonellet å behandle den skadde, valgte brannvesenet å kutte opp siden på bilen. Den skadde var ikke fastklemt, opplyser brannvesenet.

– Det var store skader på bilen, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Personen ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus med ambulanse. Føreren av bilen var fysisk uskadd.

FARE FOR NYE RAS: Fylkesvei 7 mellom Totland og Liaros i Samnanger er stengt på grunn av fare for nye ras. Foto: Politiet

Veien er stengt

Det kan være løsmasser i fjellsiden, og på grunn av fare for nye ras er veien nå helt sperret. Det er omkjøring på fylkesveg 48 og 49 via Tysse. Vegtrafikksentralen har varslet geolog som er på vei til stedet for å vurdere rasfaren.

– Ikke overrasket

Christoffer Soltvedt kom til stedet ikke lenge etter ulykken.

– Jeg ble ikke overrasket over at det raste akkurat der. Det er løse masser i sidene og høye fjell. Når det regner så mye som det har gjort i dag, kommer det ned stein til slutt, sier Soltvedt som var på vei til Skånevik på jobb.

Soltvedt kjører ofte på strekningen og i sidene er det tydelige spor etter steinsprang.

– Jeg tar det alltid med ro når det regner så mye som det har gjort før i dag, men nå er det tørre veier og jeg føler meg ikke utrygg.