Politiet ble varslet om raset like før klokken 10.00.

– Det er et større jord og steinras som har gått over veien. Det er en bil som er tatt av raset. Bilen stod parkert og det var ingen personer i den, sier operasjonsleder i politiet, Stein Rune Halleraker

Han sier at det ikke er noe som tyder på at noen personer er tatt av raset, men på grunn av størrelsen og at steinmasser har havnet i sjøen, er det tilkalt dykkere og søkshunder.

Raset har gått over Liavegen og ut i Samnangerfjorden. Lokalveien som er rammet ligger sør for fylkesvei 7, og går sørover langs Samnangerfjorden.

Det har vært svært mye nedbør natt til onsdag. Det har ført til ras og oversvømmelser på flere veier i Hordaland.

Raste ned i sjøen

Raset er relativt stort, skriver politiet i en pressemelding. Det går fra fjellsiden over vei og ned i sjøen.

Ingen personer er savnet og ingen bygninger er tatt av raset, skriver politiet i pressemeldingen.

Veien forbi stedet er stengt på ubestemt tid.

Geolog skal undersøke skredet

Det er ingenting som tyder på at personer er tatt av skredet, sier innsatsleder på stedet, Frank Liestøl.

– Vi har begynt å nedskalere søket. Vi har to politihunder og tre til fire hunder fra Norske redningshunder som driver søk.

Liestøl sier at en geolog vil undersøke skredet etter at personsøket er avsluttet.

– Hvis geolog sier at det ikke er ytterligere skredfare, så vil veien åpne etter hvert.

Han legger til at området er skredutsatt.

– Når det er så mye vann, så er det fare for at ting kan komme ned i fjellet.