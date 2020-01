Bil står fast etter fall på 8 meter

Bilen som køyrde utfor skal no stå fastklemd mellom ein husvegg og ein fjellvegg i Sandviken, opplyser politiet. Bilen fall 6-8 meter ned ein skrent. Dei to eldre personane som sat i bilen var vakne då dei blei henta av helsepersonell, seier operasjonsleiar Per Algerøy. Ulukka skal ha skjedd i samband med parkering.