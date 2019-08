Bil sperra inne av jordras i Jordalen - evakuerer hytte og seter

Dei første meldingane om raset kom inn til nødetatane kl. 19.10.

– Ein bil skal vere innesperra, men personane i bilen skal ha kome seg ut, opplyser Terje Birkeland i Alarmsentralen.

– Klatra ut gjennom soltaket

Birkeland opplyser at det var to personar i bilen. Politiet opplyser til NRK at det var to personar i bilen som ble sperra inne.

– Vi vart oppringt av dei to involverte om at dei var fanga mellom to ras og kom seg ikkje ut av bilen. Dei ville forsøke å kome seg ut av bilen gjennom soltaket, og klarde å evakuere seg sjølve, seier operasjonsleiar Helge Blindheim i Vest politidistrikt.

Brannmannskap frå Aurland og Voss har rykka ut til staden.

Hentar ut folk frå hytte og seter

Det har også eit redningshelikopter frå Florø, som er i gong med å evakuere folk frå rasområdet.

– Vi flyr no ut folk frå to forskjellege stader og ut i sikker sone. Det er snakk om åtte personar frå ei hytte og seks frå ein seter. I tillegg er det nokon som har vald å bli att der dei er, seier redningsleiar Bjørn Magnussen ved Hovedredningssentralen på Sola.

Helikoptermannskapet jobbar med å få oversikt over området og om fleire kan vere ramma av jordrasa.

– Det har gått fleire småras i området, og der kan vere fleire personar innesperra på grunn av stengde vegar, opplyser Blindheim.

Tør ikkje sende folk inn i området

Politiet avventar å sende mannskap inn i sjølve rasområdet før dei veit om det er trygt.