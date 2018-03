Bil på taket i Austevoll

Brannvesenet er no framme ved Bratten i Austevoll, der ein bil har gått rundt og hamna på taket. Det vart først meld at ulukka hadde skjedd ved Haukanes. – Vi hadde problem med å finne fram og mista innringar på telefon, men er no framme ved bilen. Føraren er komen ut og det er truleg ikkje snakk om alvorleg personskade. Det er svært glatt føre, seier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen.