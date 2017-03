Bil krasjet i tre

En bil kjørte i et tre i Leikvangvegen i Breistein i natt. – Bilen hadde store materielle skader. Vitner hadde sett tre personer krype ut av bilen og løpe fra stedet. To av dem fant vi fort, mens den tredje ble funnet av en hundepatrulje to timer senere. Han lå bevisstløs ved en bekk, og ble sendt til Haukeland sykehus, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt. Mannen er lettere skadet. Det er mistanke om ruspåvirket kjøring, og det blir opprettet sak.