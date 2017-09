Bil køyrde i terrasse

Ei kvinne i 40-åra er meld til politiet for ruskøyring, etter at ein bil køyrde inn i ein terrasse på Klokkarvik tysdag ettermiddag. – I bilen sat også ein mann i slutten av 30-åra, som ikkje var nøgd med at politiet var på staden. Han er meld for forulemping av offentleg tenestemann. Kvinna hadde heller ikkje førarkort, fortel operasjonsleiar i politiet, Eivind Hellesund.