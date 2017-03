Bil kom over i motsatt kjørefelt

Trafikken går nå som normalt på Ulvenvegen i Os. – Ulykken skjedde fordi en av bilene kom over i motsatt kjørefelt, sier Audun Hadler Olsen, Politioverbetjent i Os. Han sier tre personer var involvert i ulykken. – To av dem ble behandlet for sjokk av helsepersonell på stedet. Årsaken til ulykken er fortsatt ukjent, sier Hadler-Olsen. Politiet mistenker ikke promillekjøring.