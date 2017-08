Bil kjørte i fjellveggen

En 18 år gammel mann kolliderte like over midnatt i fjellveggen i Troldhaugtunnelen i Bergen. – Han har fortalt at han kom borti asfaltkanten og mistet kontrollen på bilen. Mannen kom seg selv ut av bilen og fremsto som lettere skadet, men ble tatt med i ambulanse for sjekk. Det er store materielle skader på bilen, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.