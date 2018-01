Bil i tre på Voss

En bil har kjørt ut ved Flatlandsmoen camping på Voss. – Personen klager over smerter i nakke og rygg, men er ved bevissthet. Vi har fått opplyst at det er svært glatt og at fartsgrensen på stedet er 80, sier operasjonsleder Terje Magnussen. Han opplyser at ett felt er stengt på fylkesvei 13.