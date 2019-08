Bil fikk campingvogn over seg

Nødetatene er på stedet ved Rullestadtunnelen i Etne etter at to personbiler og en campingvogn har kollidert. En personbil har fått campingvognen over seg. Begge kjøretøyene er totalvraket. En annen bil ligger på siden. Veien er stengt på stedet. Det er tilsynelatende ingen personskade, skriver politiet på Twitter.