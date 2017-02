Betong falt ned i Nygårdsgaten

Brannvesenet like etter kl. 01.30 melding om at det hadde falt stein fra taket på et bygg i Nygårdsgaten i Bergen. – Det lå små betongbiter i veien. Brannvesenet undersøkte derfor stedet for å se om det var fare for at mer holdt på å løsne. Bygningen ble vurdert som sikker, sier operasjonsleder Frode Kollveit ved Vest politidistrikt.