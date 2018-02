Besteforeldre til jente (16) sikta

NRK veit at to av dei fire som er sikta for grov menneskehandel, er den 16 år gamle fornærma sine besteforeldre. Politiet meiner dei og to andre har frakta jenta til Noreg med føremål å utnytta henne. Politiet meiner jenta har vore stengd inne i eit hus.