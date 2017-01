Beruset mann i Sydnestunnelen

Politiet fikk like etter midnatt melding om at en beruset mann gikk inne i Sydnestunnelen i Bergen sentrum. – En bussjåfør meldte fra om mannen, og en patrulje rykket ut til stedet. Mannen opplyste at han var på vei til Radøy, så det var mildt sagt en omvei. Han ble tatt inn til drukkenskapsarresten, sier operasjonsleder Arve Samsonsen ved Vest politidistrikt.