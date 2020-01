Berisha tror på overgang

Brann-spiss Veton Berisha bekrefter nok en gang at han vil hjem til Viking før 2020-sesongen starter. – Det er her (Stavanger) jeg har lyst å være. Jeg tror det vil løse seg, sier han i et podkast-intervju med Stavanger Aftenblad. Viking har tilbudt Brann fem millioner kroner for spissen.