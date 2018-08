Bergingsbil kolliderte med biler

En bergingsbil med to personer på lasteplanet kolliderte med to personbiler ved Gullbotn. – Det skjedde ved innkjørselen til kafeen ved Gullbotn turistheim. To personer er tatt med til legevakten, men vi har ikke fåt melding om alvorlige personskader, opplyser vaktkommandør Ronald Drotningsvik. Veien er nå ryddet og trafikken går som normalt.