Berget plassen i 1. divisjon

Fredrikstad tapte tirsdag kveld hjemme for Ranheim. Det betyr at Åsane og trener Mons Ivar Mjelde (bildet) garantert unngår nedrykk fra 1. divisjon i år. – Vi er ekstremt lettet nå, det er deilig at det er avgjort, sier Åsane-spiller Erik Huseklepp til BA.