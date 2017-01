Bergenspolitiet må betale etter anbudsfeil

Bergen tingrett konkluderte i november med at Hordaland politidistrikt brøt anskaffelsesloven under en anbudskonkurranse som startet høsten 2013, ifølge Bergens Tidende. Nå opplyser staten, som førte saken på vegne av politidistriktet, at avgjørelsen ikke blir anket.

Politiet var saksøkt av forretningsmannen Simon Simonnæs, som opplevde at selskapet hans ble vraket fra anbudsrunden.

– Vi klaget på utfallet av konkurransen, basert på at evalueringsprosessen var full av feil, sier Simonnæs.

Administrasjonssjef Trond Arne Aglen i Vest politidistrikt, som nå har erstattet tidligere Hordaland politidistrikt, opplyser at han ikke har lest dommen ennå, men at han er kjent med utfallet. Han jobbet ikke i politidistriktet da konkurransen ble utlyst.

– Jeg har derfor ikke detaljkunnskaper om saken, men skal selvsagt lese dommen. Publikum skal ha tillit til at politiet følger lover og regler, og jeg forstår at Simonnæs reagerer når politiet gjør feil, sier han.