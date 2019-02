Bergensklinikken får betalingskrav

I forrige uke ble en rapport offentliggjort som viste at Bergensklinikken hadde oppgitt feil antall liggedøgn til et verdi av 22,2 millioner kroner. Helse Vest har nå bestemt at de vil kreve å få tilbakebetalt deler av summen, ifølge BT. – Det er for tidlig å si noe om hvilken sum vi lander på, sier eierdirektør Ivar Eriksen.