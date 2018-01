Bergensbanen to timer forsinket

En brann i et godstog på Voss stasjon har skapt problemer i togtrafikken. Pressevakt Kjell Bakken i Bane Nor opplyser at nattoget fra Oslo er to timer forsinket som en følge. Brannen har i tillegg skapt små forsinkelser i lokaltrafikken, opplyser Bakken.