Bergensbanen stengt ved Arna

Bergensbanen er stengt for togtrafikk mellom Bergen sentrum og Arna grunnet brann ved sporet. Brannen er nå slukket, opplyser brannvesenet. Nattoget fra Oslo står i Arna, ifølge Bane Nor. Vy opplyser at man må regne med forsinkelser og innstillinger.