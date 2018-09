Bergensbanen stengd i helga

På grunn av omfattande byggearbeid og vedlikehald fleire stader, går det i helga ikkje tog på Bergensbanen. Frå like over midnatt laurdag til sundag føremiddag, driv Bane Nor anleggsarbeid, rassikring og vedlikehald. Mellom anna er eit nytt overbygg i stål under oppføring mellom Myrdal og Hallingskeid (biletet er tatt under arbeidet i 2017). Det blir sett opp buss for tog, opplyser Bane Nor.