Bergensbanen går igjen

Et havarert tog skapte problemer på strekningen Trengereid- Vaksdal. Klokken 11. 55 opplyser pressevakt i Bane Nor, Kjell Bakken, at togtrafikken igjen går som normalt. – Toget ble tauet vekk av et annet tog etter en halv time. Det medfører små forsinkelser i togtrafikken, sier Bakken.