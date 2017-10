Bergensar skal redda Fredrikstad

Fredrikstad står i fare for å rykke ned frå 1. divisjon og får no naudhjelp av tidlegare Nest-trenar Alexander Straus. Saman med Godset-kollega Bjørn Petter Ingebretsen skal Straus prøva å berga plassen for den tradisjonsrike klubben. – Ei sinnssjuk utfordring, kommenterer Straus til Bergensavisen.