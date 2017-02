Bergensadvokat saksøkt

Ein advokat frå Bergen er saksøkt for å ha tappa bestefaren sin konto for inntil 2,5 millionar kroner, skriv BA. Pengane skal ha blitt brukt til å kjøpe bil og utbetre ein bustad. Den saksøkte sin advokat seier til avisa at påstanden er fullstendig grunnlaus.