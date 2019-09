Bergen: – Sp vil samarbeide med Ap

Partileder Ove-Sverre Bjørdal (Sp) bekrefter at Senterpartiet primært ønsker å gå i forhandlinger med Arbeiderpartiet for å danne flertall med venstresiden. – Hvis dette blir resultatet er det mest sannsynlig for oss å ta en prat med Ap og gjengen først. Vi har inngått tre budsjettforlik med dem og kjenner dem ganske bra. Så får vi se hva det gir i resultat, om det er noe vi enes om eller om vi eventuelt gå over på den andre siden.