Bergen vil bremsa cruise-køen

Cruisehavna i Bergen er landets travlaste. No fryktar politikarane at endelause køar av turistar kan skade ryktet til Bergen som reisemål.

I dag skal Bergen bystyre derfor avgjere om dei vil setja eit tak på kor mange cruiseskip som dagleg får komma til byen.

Forslaget frå byrådet inneber ei grense på maksimalt 8000 passasjerar eller tre skip per dag.

– Me reknar med eit breitt fleirtal for dette, seier Geir Steinar Dale (Ap), leiar i komite for miljø og byutvikling.

Men for at dette skal bli sett ut i livet, må det på plass ei ny lov som opnar for å setja eit slikt tak på cruiseturismen.

– Me har ikkje funne heimel for det i dag, seier Dale.

Også Bergen reiselivslag meiner turiststraumen må avgrensast, for at ikkje køar av turistar i sentrum og på Fløybanen skal skada ryktet til byen.

REGN MED DOKØ: Denne sommaren har køane utanfor dei offentlege toaletta, som her ved Mathallen, vore lange. Svært lange. Foto: Roald Atle Furre

Fryktar for arbeidsplassane

Eit kvarters køyring frå turisttrengselen på Bryggen og Fisketorget står ein som fryktar følgjene.

– Eg må truleg kutta talet på medarbeidarar viss kommunen avgrensar talet på cruiseanløp.

JA TIL CRUISE: Arild Nydegger Øvre-Eide ønsker cruiseturistane velkommen til gards. Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Det seier Arild Nydegger Øvre-Eide, som driv gardsturisme på Øvre Eide gard i Jordal fem kilometer nord for sentrum. Den landlege dalen ligg tilsynelatande fjernt frå der turistane går i kø i høgsesongen.

Her har dei spesialisert seg på cruiseturisme, og har i sesongen 15 arbeidsplassar. Vel 30 prosent av omsetnaden er knytt til cruiseturismen.

IKKJE KØ: Nokre minutts køyring vekk frå Bryggen i Bergen kan cruiseturistane oppleva landleg gardsdrift. Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Ap-politikar Geir Steinar Dale er ikkje like bekymra som Øver-Eide.

– Øvre Eide gard har ikkje akkurat kapasitet til å ta i mot 8000 gjester per dag, så dei vil vel framleis ha nok besøkande sjølv om me bremsar cruisetrafikken, repliserer han.

SV: Vil vere strengare

Diane Berbain (SV) meiner det føreslegne taket framleis er for høgt. Ho vil ikkje ha meir enn 5000 passasjerar og to cruiseskip dagleg.

– Bergen eignar seg dårleg til masseturisme. Byen bør vera ein reiselivsprodukt med kvalitet. Me må ikkje gløyma slitasjen på miljø, byrommet og kulturminna, seier ho.

Dale frå Arbeidepartiet seier byrådet er opptatt av den kraftige luftforureininga frå cruiseskipa som ligg til kai med dieselaggregat.

– Skipa er omtrent som «bydelar».

Han meiner avgrensingsforslaget tar omsyn til både miljøet og turistnæringa.

– Begge delar er viktig. Derfor har me valt ei mellomløysing.

– Cruisebåtane dreg andre stader

Medan Øvre-Eide fôrar dyra på den nyrestaurerte låven i Jordal, forklarer han at dei fleste cruiseturistane som kjem er etterkommarar av utvandrarar til Amerika som vil sjå kvar slekta kjem frå.

– Dei er genuint opptatt av å sjå og læra litt om det norske landbruket.

– Viss Bergen set grenser for skipsanløpa, legg cruiseselskapa trafikken til andre stader. Det er synd at det skal gå ut over arbeidsplassar i Bergen.