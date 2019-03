Bergen kommune kjøper bygård

Bergen kommune har bestemt seg for å kjøpa Øvregaten 5, nabotomta til Christi Krybbe skoler i Bergen. Det skriv BT. Som NRK skreiv i januar, er bakgrunnen for kjøpet at skulen treng meir areal. – Det er fantastisk. Nesten som julaftan, seier rektor Harald Borge til avisa. Eigedommen blir tvangsseld for 26 millionar kroner frå Sorbonne-gründer Eirik Byheim Hokstad, som følger av eit bankkrav.