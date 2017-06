Bergen Hockey mistet lisens

Bergen Hockey har mistet lisensen for spill i 1. divisjon. Det betyr at klubben kan rykke ned til 2. divisjon, skriver Norges Ishockeyforbund i en pressemelding. Årsaken er at klubben blant annet ikke har fulgt opp forbundets krav om bedre rapportering. Styreleder i Bergen Hockey Benny Danielssoe sier til BA at klubben vil klage på vedtaket.