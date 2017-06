Bergen Hockey blir slått konkurs

Ei gjeld på over to millionar kroner gir lite håp om vidare satsing for ishockeyklubben Bergen Hockey. – Anten blir vi slått konkurs, eller så slår vi oss sjølve konkurs, seier mellombels leiar Thomas Madsen til BT. Han meiner det lenge har vore ein ukultur med manglande rapportering i 1.-divisjonsklubben.