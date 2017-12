Bergen har fått 255 nye byråkratar på tre år

– Byrådet har stadig vekk klaga over dårleg økonomi. Dette syner at ein prioriterer fleire stillingar på rådhuset framfor ute på golvet, meiner Høgre-gruppeleiar Hilde Onarheim.

Opposisjonsleiaren i bystyret er kritisk til veksten i tilsette på rådhuset under Ap/V/KrF-byrådet, som tok makta hausten 2015.

Frå 2014 til 2017 har det blitt heile 27 prosent fleire tilsette i byrådet sine sju avdelingar, syner Bergen kommune sine eigne tal.

Etatane under byrådsavdelingane har i same periode ekspandert med ti prosent. Talet her har gått frå 1.544 til 1.695 sentralt tilsette. I byrådsavdelingane har talet auka frå 391 til 485.

Det gir ein samla auke på 255 byråkratar i løpet av tre år.

Hovuddelen av veksten har kome under det sittande byrådet. Onarheim meiner auken i byrådsavdelingane, der politikarane har mest styring, sender eit urovekkande signal.

– Når ein må redusere i tenester ute, og samstundes tilset mange fleire på rådhuset, så kan det føre til politikarforakt. Og det er det siste vi treng i Bergen, seier ho.

SKEPTISK TIL BYRÅKRATVEKST: – Ein må kunne gjere endringar innanfor eit visst budsjett, og ikkje berre auke med mangfaldige millionar, seier Hilde Onarheim (H). Foto: Sølve Rydland / NRK

Størst auke innan helse

Det samla talet på kommunetilsette har også gått fram dei seinare åra, men langt mindre enn på toppen. Frå 2013 til 2016 var veksten på vel fire prosent.

Sjølv om alle byrådsavdelingar har fått fleire såkalla «sentralt» tilsette, er det store variasjonar:

Finansbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) og sosialbyråd Erlend Horn (V) klarar seg med 13 og 17 prosent fleire tilsette.

I andre enden av skalaen ligg klima-, kultur- og næringsbyråd Julie Andersland (V) og helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF), som har fått 58 og 62 prosent fleire i sine byrådsavdelingar.

Byrådsleiar Harald Schjelderup (Ap) ligg sjølv like over snittet, med 29 prosent vekst i si avdeling. Han seier byrådet ikkje har tilsett ein einaste byråkrat det ikkje har vore behov for.

– Vi tilset ikkje byråkratar som slenger rundt i gangane. Dei gjer faktisk viktige oppgåver som gir bergensarane ein betre kvardag, seier Schjelderup.

– IKKJE MYSTISK: – Veksten kan sjå litt mystisk ut, innrømmer byrådsleiar Harald Schjelderup (Ap). Men han meiner tala på auken i byråkratar er lett å forklare. Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

– Veksten er forklarleg

Byrådsleiaren trekk fram følgande døme på nye medarbeidarar når han skal argumentere for kvifor tilsettingane har vore naudsynte:

Medisinsk fagsjef, som trengst fordi kommunen har ansvar for stadig meir avansert medisinsk behandling.

Rådgjevar innan rehabilitering, for å gi vaksne funksjonshemma ein enklare og betre kvardag.

Tilsette som bidreg i forsking som skal gi eldre betre helse og tryggare kvardag.

– Så han er ganske forklarleg, den veksten, meiner Schjelderup, som også peiker på at det har vore byråkratvekst både under den sittande H/Frp-regjeringa og det førre H/Frp/KrF-byrådet i Bergen.

– Feil utvikling

Byrådsleiaren meiner dessutan veksten bidreg til at tilsette på skular, sjukeheimar og i heimetenestene i større grad kan konsentrere seg om å gi gode tenester til innbyggarane.

Høgre kjøper ikkje utan vidare den argumentasjonen.

Torstein Dahle Foto: Ingar Haug Steinholt

– Eg trur ikkje dei får gjort så veldig mykje meir. Sjølvsagt skal ein kunne gjere endringar, og ein treng gjerne ny kompetanse, men vi meiner ein må kunne gjere det innanfor eit visst budsjett, seier gruppeleiar Onarheim.

Torstein Dahle (Raudt) meiner det er eit dårleg signal å tilsette fleire på rådhuset når dei som er ute i felten må springe raskare.

– Hovudsaka må vere å satse på dei som jobbar med innbyggarane i kommunen. Så vi meiner dette er ein feil utvikling, slik det vel også var under det førre byrådet, seier Dahle.