Bergen gjekk over 1 mrd. i pluss

Bergen kommune sitt budsjett gjekk med 1.1 millarder kroner i pluss i fjor. Det viser tal får kommunen sitt rekneskap. Finansbyråd Dag Inge Ulstein seier i ei pressemelding at kommunen no i større grad kan finansiere investeringar sjølv og dermed hindre at gjelda aukar.