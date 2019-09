Bergen Frp erklærer leder inhabil

Torsdag kveld skal styret i Bergen Frp avgjøre hvem som blir partiets gruppeleder i bystyret de neste fire årene. Det vanlige er at førstekandidaten, Tor Woldseth (t.h.), får vervet. Men Woldseth har vært omstridt, og lederen i Bergen Frp, Christoffer Thomsen (t.v.), var blant dem som i vår forsøkte å frata Woldseth vervet for inneværende periode, uten å lykkes. Før torsdagens møte har et stort flertall i styret erklært Thomsen inhabil i å være med på å bestemme om Woldseth skal bli gruppeleder, skriver BT.