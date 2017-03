Ber V og Krf redde genbank

Miljøpartiet De Grønne ber V og Krf stemme sammen med opposisjonen for å redde genbanken for villaks i Hardanger, et prosjekt regjeringen i fjor høst droppet på grunn av kostnadssprekk.Førstekandidat Arild Hemstad frykter villaksen vil dø ut om genbanken ikke blir bygget.