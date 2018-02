Ber om utvidet forvaring

Statsadvokaten i Hordaland ber om at forvaringsdommen for en 55 år gammel mann utvides med fem år. Mannen ble i 2009 dømt til forvaring i åtte år for flere voldtekter mot sine tidligere samboere. Forvaringsdommen ble utvidet med tre år i 2015. 55-åringen ble i 1993 dømt for drap på en annen samboer. Statsadvokaten mener mannen fortsatt utgjør en fare for samfunnet.