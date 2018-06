Ber om to uker i varetekt

Politiadvokat Anders Hoff (bildet) ber om at den siktede medarbeideren i TV 2 fengsles i to uker. Årsaken er faren for at mannen kan ødelegge bevis. Det var tirsdag medarbeideren ble pågrepet og siktet for grovt underslag av verdier for rundt 15 millioner kroner.