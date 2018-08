Ber om tips etter MC-ulukke

Politiet ventar framleis på rapportar og svar på analysar før dei konkluderer om årsaka til MC-ulukka i Vaksdal. – Me er i ferd med å danna oss eit bilete av kva som har skjedd, men det blir fort spekulasjonar før me har fått det heile bilete, seier Bjørn Inge Aarsand ved Voss lensmannskontor. Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at tekniske feil var skuld i ulukka. Dei håpar å snakka med fleire vitne som har sett dei to mennene like før ulukka skjedde. – Kva som skjedde i forkant, og kven som køyrde og sat på, er ein del av etterforskinga som no går føre seg.