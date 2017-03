Ber om tips etter knivstikking

Politiet har ingen mistenkte, og ber nå om tips på telefon 02800, etter at en mann i 30-årene ble overfalt og knivstukket av to menn på motorsykkel i Løbergsveien i Bergen. Offeret har blant annet forklart at en bil passerte under overfallet, som han selv meldte om kl. 05.54 lørdag morgen. – Det er interessant hvis personer som har kjørt eller gått i området på den tiden har sett noe, sier overbetjent Mathilde Sætre ved trussel- og voldsavsnittet på Bergen sentrum politistasjon.