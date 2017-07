Ber om løslatelse for drapssiktet

Politiet ber om fire nye uker i varetekt for mannen (48) som er sikta for drap på kona (42) i Åsane, skriver BA. Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører i Bergen tingrett denne morgenen. Forsvarer Erik Johan Mjelde ba ifølge BA om at mannen løslates.