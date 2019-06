Ber om fire ukers fengsel

Politiet vil be om at mannen (40) som er siktet for drapet på sine foreldre på Kolltveit på Sotra blir varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Det opplyser politiadvokat May-Britt Erstad. Fengslingsmøtet er lørdag klokken 12.30.