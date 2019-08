Ber om fire uker varetektsfengsling

Politiet ber om at mannen som er siktet for drap i Åsane i Bergen varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud, hvorav de første to ukene er i full isolasjon. Rettsmøtet skjer bak lukkede dører. Mannen nekter all kjennskap til saken.