Ber om fire uker i varetekt

En mann i 20-årene blir i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling etter en boligbrann i et rekkehus i Os nyttårsaften. Mannen er siktet for forsøk på mordbrann. Politiet ber om at mannen fengsles i fire uker, to av dem med brev- og besøksforbud.