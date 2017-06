Ber om åtte uker for branntiltalte

De to mennene i 30-årene, som er tiltalt etter brannen på asylmottaket Lune Huler i Lindås i 2015, blir nå fremstilt for fengsling i Bergen tingrett. Politiadvokat May Britt Erstad ber om åtte uker fengsling for begge to, fordi de frykter at de tiltalte skal forlate landet.