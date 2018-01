Ber om at mann (48) blir tiltalt

Politiet i Bergen har avslutta etterforskinga av dødsfallet til ei 42 år gamal kvinne i Åsane i april i fjor. I innstillinga som er sendt til statsadvokaten, ber politiet om at enkemannen (48) blir tiltalt for drap, ifølge Bergensavisen. 48-åringen har vore sikta for drap sidan juni og har heile tida nekta straffskuld.