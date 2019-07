Ber om å bli fengsøa

Ein 24-åring som er sikta for falsk naudmelding og brannstifting, ber no om å bli fengsla. Det skriv BA. Mannen er sikta for å ha starta ein brann på Laksevåg natt til 10. november i fjor. I tillegg utløyste han redningsaksjon no i helga.