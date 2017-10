Ber om 1,25 millioner i erstatning

Ofrene for den tiltalte 33-åringen krever totalt 1,25 millioner kroner i erstatning, etter overgrepssaken i to barnehager i Bergen. De to bistandsadvokatene krever summer på vegne av syv barn på mellom 50.000 og 250.000 i rettens siste dag.