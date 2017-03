Ber om 17 års fengsel for eksmannen

Aktor ber om 17 års fengsel for eksmannen til Trude Brenna Aasen, skriver BA. Hun ble funnet knivstukket og drept på Lysekloster i Os i april i fjor. Rettsaken startet på torsdag. Eksmannen har tilstått drapet, men nekter for at det var planlagt.