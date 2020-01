Ber om 11 år og 6 måneders fengsel

Aktor Ellen Cathrine Greve ba om elleve år og seks måneders fengsel for 22-åringen som er tiltalt for knivdrapet på Circle K i Bergen. Den tiltalte, som også er tiltalt for vold og trusler, får 355 dagers fradrag for tiden han har sittet i varetekt.