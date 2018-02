Tusenvis av husstandar på Sørlandet har denne vinteren vorte råka av straumbrot som følge av store snømengder. Fleire av dei har vore mange dagar utan straum.

Det er ikkje berre tung snø som kan føre til plutselege straumbrot. Ein eksplosjon i eit teknisk anlegg i Bergen tidlegare denne månaden gjorde 22.000 bergensarar straumlause i fleire timar.

Både straumselskap, Røde Kors og styresmaktene meiner nordmenn til ei kvar tid må vera førebudd på at straumen kan forsvinna i dagevis.

– Folk har såpass liten erfaring med langvarige straumbrot, at ein ikkje tek det heilt på alvor. Mange er nok mindre førebudd enn dei burde vere, seier administrerande direktør Jens Skår i BKK Nett.

Utolmodige

Han får støtte frå ei undersøking gjennomført av YouGov for forsikringsselskapet If, som viser at berre to av ti kjenner til myndigheitene si liste over kva ein bør ha heime i tilfelle ein krisesituasjon.

Skår trur langvarige straumbrot kan kome spesielt overraskande på folk i byane.

– I distrikta opplever vi at folk har større forståing og er betre førebudd enn i meir sentrale strok. Der er mange meir utolmodige med å få straumen tilbake.

OPPMODAR FØREBUING: – Det er viktig at folk er førebudd på å kunne handtere ein situasjon der straumforsyninga er vekke i fleire dagar, seier Jens Skår i BKK. Foto: Tone Bergen / NRK

Han understrekar at BKK varslar kundane dersom det er meld uvêr og ein forventar at det kan bli straumstans.

– Spesielt i mindre geografiske område kan det skje at vi opplever skadar og havari på anlegga, som gjer at folk blir straumlause i periodar, seier Skår.

Ikkje førebudd

Også Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) meiner nordmenn bør vera best mogleg rusta mot uventa hendingar.

Dei presenterer denne lista over ting som nordmenn bør ha klart i heimen til ei kvar tid:

Dette bør du ha i beredskap om straumen går Ekspandér faktaboks Mat og drikke: Vassforsyninga kan også bli borte om straumen går. Du bør derfor alltid ha nokre liter vatn og tørrmat lagra. Oppvarming: Ein vedomn eller ein peis er vanlege alternativ til straum som oppvarming. For deg som har dette, sørg for å alltid ha eit minimum av ved på lager. Husk ekstra fyrstikker eller lighter i reserve. Det finst parafin- og gassomnar for dei husstandane som manglar anna fyring. Lys: Lommelykter bør vera oppbevart på faste og tilgjengelege stader. Ekstra batteri er også lurt å ha. Stearinlys og oljelamper er andre viktige alternative lyskjelder. Batteriradio: Det er viktig å få informasjon frå nyheitene og styresmaktene. Ein batteridrive radio sikrar det. Har du bil kan du også bruke radioen der. Naudstraum: Om du er kritisk avhengig av straum, hjelper det med eit naudaggregat. Aggregata går på bensin eller diesel og kan kjøpast på byggvarehus og jernvarehandel. Les også tips om kva du bør gjera med frysaren om straumen går. Kjelde: Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

Røde Kors hjelper kommunar og styresmaktene ved krisesituasjonar. Dagleg leiar Lars Atle Skorpen i Røde Kors Hordaland meiner det framover vil bli meir fokus på kriseførebuingar.

– Vi bur i eit land der vi vande med at alt fungerer heile tida. Då blir det utfordrande dei gongene noko blir sett ut av spel. Det viktigaste er at ein då har tenkt gjennom kva ein treng og har det på plass, seier Skorpen.

MAT OG DRIKKE: Lars Atle Skorpen i Røde Kors Hordaland seier folk bør ha mat og drikke for minst fire til seks dagar ved uventa hendingar. Foto: Jon Bolstad / NRK

Bunkre opp på drikke og mat

Som DSB har Røde Kors sett saman ei liste dei kallar «Beredskapsvettreglane».

To av dei totalt 16 punkta anbefaler folk å ha nok drikke og mat lagra for minst fire til seks døgn. Ein regel er å rekna to til tre liter vatn per person per døgn.

– Ved straumbrot eller andre uventa situasjonar er det tre ting som er viktig: Halde varmen, ha trygg drikke og etter kvart også ha mat. Ganske mange har tenkt på det, men ikkje så mange har gjort noko med det, seier Skorpen i Røde Kors.