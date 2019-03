Ber Høgre endre permisjonsreglane

Toppkandidat for Vestland KrF, Trude Brosvik, ber landsmøtet i Høgre å gå inn for å endre reglane for foreldrepermisjon. 1. juli i fjor fekk fedrane ein større del av permisjonstida. Brosvik og KrF meiner foreldra sjølve bør få bestemme korleis dei fordeler permisjonen mellom seg.